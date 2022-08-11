Обов'язкову евакуацію можуть ввести не тільки на Донеччині. Фото: УП

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Обов’язкову евакуацію цивільного населення можуть ввести не тільки в Донецькій області.

Прогнози та аналізи урядовців вказують на те, що евакуація буде продовжуватися і в інших регіонах. Ситуація погіршується, а з настанням осінньо-зимового опалювального періоду фактично точно погіршиться і надання тепла через тепломережі буде значно ускладнено. Про це 11 серпня заявила віце-прем'єр із питань реінтеграції Ірина Верещук.

За її словами, ворог може спрямувати зусилля, щоб вивести з ладу теплоцентралі й критичні об'єкти. Не всі з них вдасться відремонтувати, тому частина міст і сіл Запорізької, Херсонської, Харківської областей може опинитися без опалення та світла.

Верещук відзначила, що за 10 днів серпня з Донецької області евакуювали 3 тис. 908 осіб із них 777 дітей. А загалом із тимчасово окупованих територій виїхали 12 тис. 54 особи, з них 5 тис. 717 дітей.

Нагадаємо, на початку серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію населення Донецької області. У Кабміні пояснили, що причиною евакуації є руйнація газогонів у регіоні й неможливість його опалювати у зимовий період.