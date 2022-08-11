Найбільш заміновану область назвали в МВС. Фото: sts.sumy.ua

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Сумська область є найбільш замінованим регіоном України після російської деокупації.

Понад 47% території регіону замінували загарбники. Та й загалом солдати рф замінували велику кількість земель. Про це 11 серпня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив в ефірі національного телемарафону.

На жаль, дуже багато території зараз заміновано. Сумська область, напевно, найбільше з деокупованих територій залишається замінованою. Понад 47% території Сумської області було заміновано, — зазначив він.

Очільник МВС додав, що станом на 11 серпня через велику лісистій місцевості залишаються заміновані «острівці», куди не можна заходити. Російськими мінами та снарядами встелена 20-тикілометрова відстань від державного кордону. Рятувальники та сапери зараз не в змозі туди дістатися.

Нагадаємо, 29 липня в Охтирському районі Сумської області на російських мінах підірвалися люди. У Великописарівській громаді здетонували 11 мін, коли на них наїхала вантажівка, водій якої загинув на місці. Під час вибуху зустрічною смугою дороги їхав легковий автомобіль, поранення дістали водій та пасажирка.

Також на міну наїхав комбайн, який виїхав у поле збирати врожай. Тоді травмувалися двоє аграріїв.