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Ракурс
У лісах на Волині встановлені мінні загородження, фото: 100 Окрема Бригада ТрО Волині

Жителів Волині попереджають про міни в лісах (ФОТО)

9 сер 2022, 22:50
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У Волинській області в лісах на кордоні із білоруссю встановлені міни.





Про це повідомляється у Telegram-каналі 100-ї бригади територіальної оборони.

Командування 100 окремої бригади ТрО попереджає громадян, що мешкають у прикордонних з рб населених пунктах Волинської області бути обережними при відвідуванні лісних масивів, виїзді на узбіччя доріг, тощо, — наголошується в повідомленні. — Відповідними підрозділами нашої бригади був здійснений комплекс інженерних загороджень, включаючи мінні, у зв’язку з загрозою вторгнення з території рб.

Зазначається, що місця таких загороджень марковані покажчиками «Небезпечно міни!».

Командування бригади просить громадян бути обережними та дотримуватись заходів безпеки! — зазначається в повідомленні.

У лісах на Волині встановлені мінні загородження, фото: 100 Окрема Бригада ТрО Волині

Нагадаємо, на початку липня повідомлялося, що на кордоні з білоруссю українські військові мінують та облаштовують інженерні загородження на всіх небезпечних та загрозливих напрямках.

Джерело: Ракурс


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