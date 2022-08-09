У лісах на Волині встановлені мінні загородження, фото: 100 Окрема Бригада ТрО Волині

https://racurs.ua/ua/n173562-jyteliv-volyni-poperedjaut-pro-miny-v-lisah-foto.html

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У Волинській області в лісах на кордоні із білоруссю встановлені міни.

Про це повідомляється у Telegram-каналі 100-ї бригади територіальної оборони.

Командування 100 окремої бригади ТрО попереджає громадян, що мешкають у прикордонних з рб населених пунктах Волинської області бути обережними при відвідуванні лісних масивів, виїзді на узбіччя доріг, тощо, — наголошується в повідомленні. — Відповідними підрозділами нашої бригади був здійснений комплекс інженерних загороджень, включаючи мінні, у зв’язку з загрозою вторгнення з території рб.

Зазначається, що місця таких загороджень марковані покажчиками «Небезпечно міни!».

Командування бригади просить громадян бути обережними та дотримуватись заходів безпеки! — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на початку липня повідомлялося, що на кордоні з білоруссю українські військові мінують та облаштовують інженерні загородження на всіх небезпечних та загрозливих напрямках.