Бійці ЗСУ мінують небезпечні напрямки. Фото:

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На кордоні з Білоруссю українські військові мінують небезпечні напрямки.

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Підрозділи Прикордонної служби укріплюють державний кордон України на всіх небезпечних та загрозливих напрямках — мінують їх та облаштовують там інженерні загородження. Позиції українських бійців відвідав командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій, 9 липня повідомила прес-служба командування ОС Збройних сил України.

За словами командувача, він поспілкувався з військовослужбовцями на позиціях, ознайомився з умовами їх служби, оцінив рівень оборони та обговорив тактичні плани захисту.

Наєв переконує, що зараз ситуація на україно-білоруському кордоні повністю контролюється українськими військовими, прикордонниками та іншими військовими формуваннями та правоохоронцями.

Нагадаємо, з боку Мінська в напрямку України 9 липня зафіксували рух колони російської військової техніки. У колоні близько 10 автомобілів, серед яких є машини зв’язку на базі «КамАЗ» і тентовані вантажівки. Усі вантажівки мають камуфляжне забарвлення, на дверях розпізнавальний знак V.