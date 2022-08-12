росія на засіданні Радбезу ООН відмовилася від ідеї демілітаризації ЗАЕС. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/ua/n173628-zasidannya-radbezu-oon-schodo-zaes-moskva-proty-demilitaryzaciyi-stanciyi.html

Ракурс

Ситуацію на Запорізькій атомній електростанції обговорили на засіданні Ради безпеки ООН.

Це засідання цинічно скликала росія, війська якої окупували станцію та погрожують її підірвати. На засіданні Радбезу пролунала пропозиція про створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної станції, але росія її не підтримала. Постійний представник рф при ООН василь небензя заявив про якісь «теракти», засідання транслювалося онлайн.

Демілітаризація станції може зробити її вразливою для тих, хто захоче її відвідати. Які будуть їхні цілі і завдання, ніхто не знає. Ми не можемо виключати будь-яких провокацій, терористичних атак на станцію, яку ми маємо захистити, — заявив представник країни-агресора.

Заступник держсекретаря США з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс на засіданні РБ ООН наголосила на важливості створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС. Чиновник зазначила, що рф сама створювала ризики, розпочавши повномасштабне вторгнення, і вона може усунути ці ризики прямо зараз, якщо вийде з України.

Китай на засіданні закликав Україну та росію сісти за стіл переговорів і знайти рішення. У Пекіні впевнені, що це зможе закінчити кризу навколо станції.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця під час свого виступу в Радбезі ООН заявив, що єдиний спосіб усунути ядерну загрозу на Запорізькій АЕС — вивести російські війська і повернути контроль України над станцією. Наголосив, що москва влаштовує небезпечні провокації, розмістивши на території атомки військову техніку, з якої ведуться обстріли українських міст вздовж берега Дніпра. Для проведення місії МАГАТЕ на територію ЗАЕС Росія повинна припинити обстріли Нікополя і Марганця.

Якщо росія припинить обстрілювати ці міста, що зможе перешкодити місії, що подолати ці 5 миль? — зазначив Кислиця.

Нагадаємо, російські окупанти останнім часом обстрілюють ЗАЕС та територію поблизу ядерного об'єкта. В «Енергоатомі» заявляли, що існував ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш 11 серпня закликав негайно припинити всі військові дії в безпосередній близькості від атомної станції та не цілитися у її об'єкти чи околиці, бо це може призвести до катастрофи.