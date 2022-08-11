путін відправив на Донбас медведєва, глав мвс та фсб. Фото: медведєв у Telegram

https://racurs.ua/ua/n173627-putin-vidpravyv-na-donbas-medvedieva-do-mariupolya-prybuly-vertoloty-ta-kortej.html

Ракурс

Керівництво російської федерації прибуло на окупований Донбас сьогодні, 11 серпня.

Президент країни-агресора володимир путін доручив заступнику голови ради безпеки рф дмитру медведєву відвідати Луганськ. Там путінський чиновник зустрівся з місцевими бойовиками — ватажками ОРДЛО леонідом пасічником та денисом пушиліним. Про це сам медведєв написав Telegram.

Також територію, яку контролюють російські окупанти, прибули оглянути й російський генпрокурор ігор краснов, голова слідчого комітету рф олександр бастрикін, директора фсб олександр бортников, міністр внутрішніх справ володимир колокольцев і так званий куратор по Донбасу сергій кирієнко.

За словами медведєва, окупанти обговорювали з бойовиками «гармонізацію законодавства» з окупованими районами Донецької та Луганської областей.

Тим часом 11 серпня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram повідомив, що у тимчасово захопленому росіянами місті сьогодні помітили два російські військові вертольоти з позначками Z та кортеж чорних позашляховиків. Гелікоптери сіли в місцевому аеропорту о 15.47. Вже після посадки у місті на в’їзді у бік Мангуша помітили кортеж чорних джипів.

З огляду на зіставлення фактів — у Маріуполі привезли мраZоту найвищого рівня з росії, — припустив Андрющенко.

Нагадаємо, у липні президент країни-агресора росії володимир путін схвалив ідею прирівняти статус бойовиків самопроголошених Луганської народної республіки та Донецької народної республіки до російських військових.