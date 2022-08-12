окупанти обстріляли ракетами Краматорськ та Курахове. Фото: Павло Кириленко

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Ракурс

Місто Краматорськ Донецької області вночі 12 серпня було атаковане російськими ракетами.

Російські окупанти випустили по місту 11 ракет, постраждав житловий сектор. Щонайменше три оселі були пошкоджені. За щасливим збігом обставин, жертв та поранених немає. Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у Facebook.

Також ворог обстріляв Курахове — зафіксовані влучання у житлову двоповерхівку в центрі міста. Пошкоджені приватні будинки та Центр культури й дозвілля. Там ночували переселенці. На щастя ніхто не постраждав.

У місті через обстріли виникли пожежі, а під завалами зруйнованих будинків опинилися люди. Вдалося врятувати одну жінку та дістати з-під завалів тіла двох загиблих чоловіків.

За словами Кириленко, російські військові цілеспрямовано б’ють по цивільній інфраструктурі, перетворюючи міста та селища на руїни і знищуючи місцеве населення. Саме тому варто евакуюватися.

Нагадаємо, окупанти знову обстріляли два райони Дніпропетровської області. По Нікопольському району ударили з реактивних систем залпового вогню «Град» та ствольної артилерії. У Марганці внаслідок ворожих обстрілів постраждали троє осіб, двоє з них перебувають у лікарні. А в Криворізькому районі росіяни обстріляли з «Ураганів» Зеленодольську громаду, що призвело до руйнування житла.