Напружене мислення може викликати втому, фото:

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Люди, сидячи та розмірковуючи годинами, почувається так само виснаженими, як і після важкої фізичної праці. Впливові теорії припускали, що така втома — це свого роду ілюзія, яку мозок вигадує, щоб змусити нас припинити те, що ми робимо, і перейти до приємнішого заняття.

Проте нове дослідження французьких вчених показало, що причина, чому люди відчувають розумове виснаження (а не сонливість) від напруженої мисленнєвої діяльності, полягає в іншому, повідомляє видання EurekAlert.

Наші результати показують, що когнітивна робота призводить до справжніх функціональних змін — накопичення шкідливих речовин, тому втома дійсно буде сигналом, який змусить нас припинити роботу, але з іншою метою — зберегти цілісність функціонування мозку, — наголошують дослідники.

Учені, використовуючи магнітно-резонансну спектроскопію, спостерігали за хімічним складом мозку протягом робочого дня двох груп піддослідних:

тими, кому доводилося напружено думати;

тими, хто розв’язував легкі когнітивні завдання.

В результаті ознаки втоми, включаючи зменшення розширення зіниць, були помічені лише в групі, яка виконувала важку розумову роботу. Представники цієї групи також демонстрували у своєму виборі зміщення у бік варіантів, що пропонують винагороду за короткої затримки та незначних зусиль.

Що дуже важливо, у них також був вищий рівень глутамату в синапс префронтальної кори головного мозку, наголошують дослідники.

Разом з попередніми даними, це підтверджує ідею про те, що накопичення глутамату робить подальшу активацію префронтальної кори більш витратною, так що когнітивний контроль стає більш важким після напруженого робочого дня, — зазначають автори дослідження.

Такі результати, зазначають учені, вказують на неможливість обійти це обмеження здатності нашого мозку до напруженого мислення.

Я б скористався старими добрими рецептами: відпочинок і сон! Є вагомі докази того, що під час сну глутамат виводиться із синапсів, — наголошує один із дослідників Матіас Пессильоне з університету Пітіе-Сальпетрієр у Парижі.

Він також радить людям уникати прийняття важливих рішень, коли вони втомились.

Джерело: EurekAlert