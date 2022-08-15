Наші воїни крок за кроком звільняють землю Донбасу - путін пр війну в Україні

https://racurs.ua/ua/n173734-nashi-voyiny-zvilnyaut-zemlu-donbasu-putin-obmejyvsya-shodom-ukrayiny-u-promovi-pro-viynu.html

Ракурс

Президент терористичної держави російська федерація володимир путін виступив на відкритті форуму «Армія-2022».

Промова путіна була, в основному, присвячена успіхам оборонно-промислового комплексу та затребуваності російських озброєнь за кордоном. Проте президент-терорист згадав і про війну в Україні.

Ось що він сказав (цитата на сайті Кремля):

Сьогодні під час спеціальної військової операції наші воїни разом із бійцями Донбасу з честю виконують свій обов’язок, борються за росію, за мирне життя в донецькій та луганській народних республіках, чітко виконують усі поставлені завдання — крок за кроком звільняють землю Донбасу. Хочу ще раз подякувати російським зброярам за оснащення армії та флоту сучасною зброєю, яка сьогодні працює на перемогу, на технологічний та індустріальний розвиток усієї країни, усієї росії.

Форум «Армія-2022» проходить з 15 по 21 серпня у виставковому центрі «Патріот» у Московській області. Виступ путіна на форумі був анонсований у неділю, при цьому не уточнювався, у який із днів «Армії-2022» він відбудеться.