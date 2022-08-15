Німецьким родинам повідомили ціну незалежності від постачання російського газу

https://racurs.ua/ua/n173735-nimeckym-rodynam-povidomyly-cinu-nezalejnosti-vid-postachannya-rosiyskogo-gazu.html

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Додаткові витрати на газ у Німеччині з 1 жовтня становитимуть 2,419 цента за кіловат-годину.

Bild написав, що з 1 жовтня домашні господарства та промисловість мають сплачувати надбавку за газ у розмірі 2,419 цента за кВт/г.

Оператор газової мережі Trading Hub Europe розповів виданню, що збір іде понад звичайного тарифу, який теж різко зріс.

Уряд Німеччини оголосив про третій пакет допомоги громадянам, який, серед іншого, передбачає допомогу з житловими пільгами та прибутковим податком.

За даними Check24, для середнього домогосподарства з чотирьох осіб (споживання: 20 000 кВт/г) це призведе до додаткової плати в розмірі близько 484 євро на рік без урахування ПДВ.

До кінця березня 2024 року постачальники зможуть перекласти на споживачів більшу частину витрат, які вони несуть через необхідність заміщувати поставки з росії, яких їм не вистчає, дорожчим газом.

Наразі Німеччина закачує газ до сховищ з випередженням графіка. Вони заповнені більш ніж на 75%, повідомив глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер. Хоча уряд ФРН планував досягти цього показника лише до 1 вересня.

Наступні цілі — 85% до 1 жовтня та 95% - до 1 листопада.

Мюллер вважає, що Німеччина має скоротити споживання газу на 20%, щоби пройти зимовий сезон.