Велика Британія першою у світі схвалила вакцину проти Омікрону

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Велика Британія перша серед країн світу схвалила вакцину від штаму коронавірусу Омікрон.

Британське Агентство з регулювання лікарських засобів та товарів медичного призначення (MHRA) повідомило, що препарат розробила американська компанія Moderna. Це бівалентна вакцина, тобто половина її дози спрямована на оригінальний штам коронавірусу, інша половина — на Омікрон. Її планують використовувати як бустерну дозу для повнолітніх.

Клінічні випробування показали, що бівалентна вакцина створює імунну реакцію на кілька варіантів штаму Омікрон, а її побічні ефекти виявилися такими ж, як і в оригінальній вакцині Moderna від коронавірусу: м’якими і не потребують лікарського втручання, заявило MHRA.

Нова бівалентна вакцина є наступним кроком у розробці препаратів для боротьби з коронавірусом, оскільки вона здатна викликати ширшу імунну відповідь, ніж оригінальна вакцина, — заявив голова Комісії з лікарських засобів Мунір Пірмохамед.

Financial Times повідомляє, що компанія Moderna почала розробляти вакцину проти штаму Омікрон наприкінці 2021 року. Крім Великої Британії, вона подала заявки на реєстрацію препарату в ЄС, Австралії та Канаді. Постачання перших доз бівалентної вакцини планується протягом наступних двох тижнів, заявили в Moderna.

Раніше американське Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) вже рекомендувало виробникам вакцин оновити свої препарати, проте поки що вони не були зареєстровані: в агентстві вирішили дочекатися повних клінічних даних застосування проти різних ліній Омікрону.