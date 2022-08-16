В окупованому Лисичанську вибух знищив низку рашистів

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Ракурс

На Луганщині у тимчасово окупованому Лисичанську пролунав вибух, в результати якого загинули до сотні «нерядових» рашистів з 2-го армійського корпусу рф.

Про це сьогодні, 16 серпня, в ефірі «Радіо Свобода» заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У Лисичанську сьогодні була «бавовна». Я думаю, що нас ще порадують інформацією про близько 100 загиблих нерядових солдатів 2 АК РФ. Це вже не «вагнерівці», це вже регулярна армія РФ, — наголосив Гайдай.

Український журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі зазначає, що у Лисичанську було підірвано колишню будівлю СБУ, в якій базувалися рашисти.