Володимир Зеленський та Антоніу Гуттеріш, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/ua/n173784-zelenskyy-u-lvovi-zustrinetsya-z-gensekom-oon-zmi.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, 18 серпня у Львові проведе переговори з Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем, котрий прибуде з візитом до нашої держави.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Гутерріш зустрінеться із Зеленським у Львові на заході України та обговорить ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, а також пошук політичного вирішення конфлікту з Росією, — зазначає агентство

Також Зеленський 18 серпня проведе переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Проте наразі не зрозуміло, в якому форматі відбудуться вони відбудуться — онлайн чи Ердоган також приїде до Львова.

19 серпня генсек ООН відвідає Одесу — чорноморський порт, експорт зерна з якого нещодавно відновився завдяки угоді, укладеній при посередництві ООН.

20 серпня Гутерріш у Стамбулі відвідає створений в межах «зернової угоди» Спільний координаційний центр у Стамбулі, до якого входять російські, українські, турецькі чиновники та представники ООН.

Джерело: Reuters