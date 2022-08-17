Генсек ООН Антоніу Гутерреш у Львові. Фото: eadaily.com

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Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН, прибув із робочим візитом до Львова.

У четвер, 18 серпня, він зустрінеться з президентами України й Туреччини Володимиром Зеленським та Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про це прес-служба Організації об'єднаних націй повідомила у Twitter.

Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де завтра зустрінеться з Володимиром Зеленським й Реджепом Ердоганом, — йдеться в повідомленні.

Напередодні турецька державна агенція Anadolu повідомила, що Ердоган під час візиту до України обговорюватиме кроки для припинення війни росії проти України «дипломатичним шляхом, за рахунок активізації діяльності механізму, створеного для експорту українського зерна на світові ринки». Також очікується, що на тристоронній зустрічі обговорять ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

Нагадаємо, ЗМІ раніше повідомляли, що Гутерріш зустрінеться із Зеленським у Львові та обговорить ситуацію на Запорізькій АЕС, а також пошук політичного вирішення конфлікту з російською федерацією.

Джерело: Anadolu