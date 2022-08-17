Рядові окупанти почали саботувати накази російських офіцерів. Фото:

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Військовослужбовці збройних сил росії та бойовики ОРДЛО повністю деморалізовані у війні з Україною.

Окупанти зазнають великих втрат, тому вишукують будь-яку можливість уникнути бойових дій. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 17 серпня.

Наголошується, що російські кадрові військові намагаються зімітувати легке поранення або вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій. Крім того, різко зросла кількість фактів саботажу — загарбники відмовляються виконувати накази офіцерів йти в бій.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що з 24 лютого по 17 серпня російські збройні сили втратили вже 44 тис. 100 солдатів та офіцерів. За останню добу українські військові знищили 200 ворогів.

Нагадаємо, 17 серпня в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що через брак охочих воювати в Україні російське командування вдається до спроб залучити в армію громадян країн Центральної Азії. Зокрема, це громадяни Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану.