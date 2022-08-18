Наслідки обстрілу гуртожитка в Харкові. Фото: ДСНС

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Обстріл триповерхового житлового будинку в Салтівському районі Харкова ввечері 17 серпня був здійснений з «Іскандера».

Станом на ранок зросла кількість жертв та постраждалих — семеро загиблих та 17 поранених. Серед постраждалих є 11-річна дитина. Один чоловік перебуває у тяжкому стані, а інші — в стані середньої важкості. Всі вони госпіталізовані. Про 18 серпня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Росіяни жорстоко і цілеспрямовано влучили по цивільних. А тепер у своїх так званих «ЗМІ» поширюють чергові фейки про «військові обʼєкти. Жодного військово об'єкту. Виключно цивільні — серед яких пенсіонери та діти. Це справжній тероризм, на який здатні лише нелюди, — написав він.

Крім того, російські агресори під ранок 18 серпня завдали щонайменше п’яти ракетних ударів по обласному центру. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські ракети поцілили у Слобідський та Холодногірський райони Харкова.

У Холодногірському районі загорівся адміністративний будинок й почалося його обвалення. Також у вогні опинилися близько 15 машин біля цієї будівлі.

Також вранці росіяни влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі. Станом на 7.16 загинула одна особа, а 18 дістали поранення. Серед постраждалих двоє дітей.

Нагадаємо, 17 серпня російські окупанти обстріляли Салтівський район Харкова. Один зі снарядів розірвався поблизу гуртожитка, у будівлі виникла сильна пожежа. Спочатку було відомо про шістьох загиблих та 16 постраждалих.