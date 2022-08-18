Вашингтон дозволив ЗСУ використовувати західну зброю для ударів по Криму - Politico

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В Адміністрації президента США дозволили українській армії використовувати західну зброю для ударів по Криму, якщо у Києві вважатимуть це за необхідність.

Звичайно, ми не обираємо цілі, і все, що ми надали, призначено для цілей самооборони. Будь-яка ціль, яку вони вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням є самообороною, — цитує Politico одного із чиновників.

На уточнювальне запитання щодо Криму він наголосив, що «Крим — це Україна».

Український чиновник сказав, що повідомлення підтримки дійшло до Києва.

Експерти сказали NatSec Daily, що це правильна позиція.

Російським військам нема чого там перебувати, і напад на російські сили в Криму нічим не відрізняється від нападу на них навколо Києва, у Херсоні чи на сході України", — сказав Курт Волкер, колишній посол США в НАТО та спецпредставник з питань України під час адміністрації Трампа.

Позиція адміністрації Байдена є не стільки зміною, скільки підтвердженням давньої політики: Україна не повинна використовувати зброю американського виробництва для нападу всередині росії (це, як побоюється президент Джо Байден, спровокує Третю світову війну), але Вашингтон не визнає контролю Москви над захопленим півостровом.