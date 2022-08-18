Вашингтон дозволив ЗСУ використовувати західну зброю для ударів по Криму — Politicohttps://racurs.ua/ua/n173845-vashyngton-dozvolyv-zsu-vykorystovuvaty-zahidnu-zbrou-dlya-udariv-po-krymu-politico.htmlРакурс
В Адміністрації президента США дозволили українській армії використовувати західну зброю для ударів по Криму, якщо у Києві вважатимуть це за необхідність.
Звичайно, ми не обираємо цілі, і все, що ми надали, призначено для цілей самооборони. Будь-яка ціль, яку вони вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням є самообороною, — цитує Politico одного із чиновників.
На уточнювальне запитання щодо Криму він наголосив, що «Крим — це Україна».
Експерти сказали NatSec Daily, що це правильна позиція.
Російським військам нема чого там перебувати, і напад на російські сили в Криму нічим не відрізняється від нападу на них навколо Києва, у Херсоні чи на сході України", — сказав Курт Волкер, колишній посол США в НАТО та спецпредставник з питань України під час адміністрації Трампа.
Позиція адміністрації Байдена є не стільки зміною, скільки підтвердженням давньої політики: Україна не повинна використовувати зброю американського виробництва для нападу всередині росії (це, як побоюється президент Джо Байден, спровокує Третю світову війну), але Вашингтон не визнає контролю Москви над захопленим півостровом.
Як наслідок, зараз відкритий сезон проти російських цілей у Криму — і, схоже, нападів буде ще більше, — написав журнал.