Генштаб опублікував нові фронтові зведення - росіяни штурмують на чотирьох напрямках

https://racurs.ua/ua/n173844-genshtab-opublikuvav-novi-frontovi-zvedennya-rosiyany-shturmuut-na-chotyroh-napryamkah.html

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Окупанти 18 серпня здійснили невдалі спроби покращення тактичного положення на напрямках Верхньоторецьке — Камʼянка, Новоселівка Друга — Авдіївка, Піски — Первомайське та Лозове — Первомайське (Донецький напрямок).

Крім того, війська рф намагалися прорвати оборону ЗСУ та просунутися з районів Володимирівки, Покровського, Клинового, Семигір’я і Гольмівського у напрямку міста Бахмут. Успіху не мали, відійшли, інформує у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

На Краматорському напрямку росіяни зробили безуспішну спробу наступу у напрямку Миколаївка — Виїмка.

На Новопавлівському напрямку війська РФ намагалися наступати на напрямі Тарамчук — Водяне, але одержали відсіч.

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

На Харківському напрямку противник поповнив угруповання батальйонною тактичною групою та розгорнув додаткові комплекси радіоелектронної боротьби. Також окупанти завдали авіаударів неподалік Верхнього Салтова, Старий Салтова і Баранівки.

На Південнобузькому напрямку рашисти посилили угруповання силами до двох батальйонних тактичних груп за рахунок резерву та переміщення окремих підрозділів з інших напрямків.

В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два ворожих носії крилатих ракет морського базування.

Раніше розвідка повідомила: російські окупанти думають, що 24 серпня українські військові підуть у наступ.

Українська розвідка перехопила розмову російського військового з матір’ю. За словами окупанта українці підуть на них «величезними силами», щоб влаштувати показову страту на День незалежності. Це їм повідомляє їх розвідка.

Якось один хлопець (царство йому небесне) сказав: «ми всі тут залишимося». Він, мабуть, був правий, — зазначив окупант.

Він також жаліється на свого командира бригади та нестачу людей на фронті.