Екс-мер Краснодара очолив «раду міністрів» окупованої Харківщини — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n173869-eks-mer-krasnodara-ocholyv-radu-ministriv-okupovanoyi-harkivschyny-zmi.html

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Екс-мер Краснодара андрій алексієнко нібито «очолив» так звану «раду міністрів» тимчасово окупованої частини Харківської області. Про це пишуть кремлівські ЗМІ.

Відповідний «указ» видав так званий очільник окупаційної адміністрації віталій ганчев.

Призначити першим заступником голови військово-цивільної адміністрації Харківської області — головою ради міністрів Харківської області алексієнка андрія анатолійовича, — йдеться в «документі» воєнних злочинців росії.

Раніше ЗМІ писали, що екс-мер Краснодара розглядався як кандидат на кілька «постів», але попередньо росіяни погодили його на «посаду» «голови ради міністрів». Проти алексєєнка в росії відкрито кримінальне провадження за звинуваченням в отриманні хабара.

У травні російський чиновник підписав документ про підтримку військкоматів у наборі «добровольців» на війну проти України.

На думку аналітиків американського «Інституту вивчення війни», кремль, ймовірно, має намір анексувати частину Харківщини, або й усю область, якщо зможе.