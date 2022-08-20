Армія рф будує великий військовий аеродром в білорусі

https://racurs.ua/ua/n173901-velykyy-viyskovyy-aerodrom-buduut-dlya-rosiyan-v-bilorusi-foto.html

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росія хоче розмістити ще один великий аеродром у білорусі. Йдеться про аеродром в Лунинці Берестейської області. Там зараз масово валять ліс та проводять комунікації. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.

Діяльність помітили на супутникових знімках. Судячи з фото з супутника, активність на об'єкті покликана розширити його в кілька разів, додати більше казарм та ангарів, та створити аналог «Зябрівки» лише в Брестській області. Раніше цей аеродром використовувався рідко і вважався резервним, — йдеться у повідомленні.

Там додали, що кремль почав активно мілітаризовувати білорусь. Кілька місяців тому до Лунінецького райвиконкому надійшло розпорядження збудувати у місті житло для сімей військовослужбовців російської армії.

З огляду на розмах (робіт — ред.) можна припустити, що у «зябрівки» скоро з’явиться конкурент на першочергове знищення потенційної загрози для України, — підсумували у ЗСУ.

Окрім цього, білоруси взялися відновлювати російські бойові літаки. Зокрема, мініоборони білорусі та уряд країни-терористки підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки (літаків типу МіГ-29). До таких робіт долучать працівників Авіаційного ремонтного заводу у Барановичах. Спеціалісти збройних сил білорусі здійснюють заходи зі зняття їх зі зберігання та розконсервації для подальшого застосування у війні проти України.

Нагадаємо, 6 березня російські окупаційні війська для завдання авіаударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури Київщини й Житомирщини залучали літаки Су-35С, Су-34 і Су-25, які підіймалися у небо з білоруських аеродромів Барановичі, Лунинець і Ліда.