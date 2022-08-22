Зеленський нагородив лауреатів премії «Національна легенда України». Фото: ОПУ

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Володимир Зеленський, президент України, 21 серпня вручив нагороди лауреатам премії «Національна легенда України».

Цьогоріч нагороду отримав провідник Анатолій Бабічев, який дев’ять днів потягом вивозив людей із Костянтинівки, Харкова, Краматорська, Лимана. У цьому ж поїзді, в іншому вагоні, працювала його дружина Наталя. Під час обстрілу потяга вона загинула. Попри особисту трагедію чоловік не зламався, повернувся до служби й порятунку людей. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Посмертно нагороду за вагомий творчий доробок і зміцнення культурної слави України отримав Анатолій Солов’яненко.Нагородив президент і пожежника Ігоря Івасикова, який з-під завалів Миколаївської обласної державної адміністрації врятував 17 осіб.

Нагороди було удостоєне подружжя лікарів Ольга і Анатолій Свист. Опинившись у Бучі, вони не змогли залишити місто, зателефонували друзям і попросили всиновити їхніх дітей, якщо вони не повернуться. Два тижні під постійними обстрілами й без належного обладнання вони робили надскладні операції, рятуючи життя важкопоранених дітей.

Викладачка Ганна Бут із Мелітополя теж стала «Національною легендою України», бо попри окупацію виховує своїх учнів патріотами. Про цю жінку дізнався увесь світ, коли вона загорнувшись у прапор України, вимагала від міжнародної спільноти рішучіших дій.

Волонтерка Тата Кеплер вісім років поспіль допомагає ЗСУ. В Офісі президента зазначили, що неможливо порахувати, скільки за цей час було знайдено й доправлено аптечок, медичних рюкзаків, турнікетів, бронежилетів та іншого спорядження.

Нагороджено й амбасадора платформи UNITED24, легендарного футболіста Андрія Шевченка, який є володарем «Золотого м’яча» й переможцем Ліги чемпіонів.