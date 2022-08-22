Жінка вербує, чоловік воює, а свекор збирає розвіддані - на Запоріжжі викрили агентуру росіян

https://racurs.ua/ua/n173979-jinka-verbuie-cholovik-vouie-a-svekor-zbyraie-rozviddani-na-zaporijji-vykryly-agenturu-rosiyan.html

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На Запоріжжі викрили агентурну групу головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як ГРУ), яка збирала дані про дислокацію та переміщення Сил оборони України на півдні.

СБУ встановила, що її організатором є мешканка Мелітополя, яку завербувала російська спецслужба для підривної діяльності.

Слідство повідомило, що чоловік цієї жінки бере участь у бойових діях проти підрозділів ЗСУ на південному фронті. Для збору розвідданих жінка залучила свекра, який мешкав в обласному центрі.

Він мав здійснювати зовнішнє спостереження за переміщенням українських військ і робити фотофіксацію об'єктів.

Отриману від родича інформацію зрадниця передавала окупантам для планування і підготовки серії ракетно-артилерійських обстрілів по місту. Росіяни обіцяли їй керівну «посаду» в окупаційній адміністрації, а чоловіка — перевести з передової у тил угруповань рф.

Співробітники СБУ затримали учасника агентурної групи на спробі передачі загарбникам закритих відомостей.

Затриманому повідомлено про підозру, обвинувальний акт скеровано до суду. А організаторці групи повідомлено про підозру заочно у межах кримінального провадження за фактом державної зради, вчиненої за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.