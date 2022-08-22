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Міноборони Німеччини відхилило заклики надати Україні більше зброї
путін може загрожувати і НАТО — Міноборони ФРН відхилило прохання краще озброїти Українуhttps://racurs.ua/ua/n173988-putin-moje-zagrojuvaty-i-nato-minoborony-frn-vidhylylo-prohannya-krasche-ozbroyity-ukrayinu.htmlРакурс
У Міноборони Німеччини відреагували на заклики надати більше зброї Україні.
Там заявили, що це неможливо, «оскільки Путін може загрожувати і НАТО».
Міністерство оборони ФРН відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від правлячої коаліції поставити Україні більше зброї та, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення бундесверу.
Там заявили, що через загрозу, що походить від росії Німеччина не може піти на подібні ризики.
путін може скористатися будь-якою слабкістю, — йдеться у заяві Міноборони ФРН.
Депутати заявляли, що Німеччина має терміново надати більше зброї, навіть якщо це буде на шкоду Бундесверу.
Представник міністерства заявив, що зважаючи на загрозу, яку представляє путінська рф, Бундесвер не може ризикувати.
AFP цитує представника Міноборони ФРН:
Німеччина має надавати своїм партнерам по альянсу «підтримку в рамках зобов’язань», як це передбачено ст. 5 Договору про НАТО. Під час холодної війни ми б, ймовірно, не зрозуміли, якби наші союзники скоротили колективну оборону через ситуацію на різних театрах воєнних дій — а такі у світі були.
Водночас глава МЗС Німеччини Анналена Бербок також закликала продовжити постачання озброєнь Україні для її підтримки у війні з рф.
Позаяк нині неможливо закінчити війну шляхом переговорів, зазначила Бербок, у Берліна «є вибір: або нічого не робити, або ми говоримо, що підтримуємо Київ у військовому відношенні для боротьби з російською агресією», цитує її заяву DW.
Німеччина продовжуватиме постачати Україні «те, що їй потрібно для оборони», зокрема йдеться про РЛС COBRA та системи IRIS-T, — заявив 21 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц.
На питання колишнього генерала Бундесверу Клауса Віттмана про те, чому Німеччина не поставляє Україні бронетранспортери, Шольц заявив, що країна поставляє «дуже багато зброї», в тому числі «найсучасніше і ефективне обладнання».
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