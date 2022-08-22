Міноборони Німеччини відхилило заклики надати Україні більше зброї

https://racurs.ua/ua/n173988-putin-moje-zagrojuvaty-i-nato-minoborony-frn-vidhylylo-prohannya-krasche-ozbroyity-ukrayinu.html

Ракурс

У Міноборони Німеччини відреагували на заклики надати більше зброї Україні.

Там заявили, що це неможливо, «оскільки Путін може загрожувати і НАТО».

Міністерство оборони ФРН відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від правлячої коаліції поставити Україні більше зброї та, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення бундесверу.

Там заявили, що через загрозу, що походить від росії Німеччина не може піти на подібні ризики.