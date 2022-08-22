В Ізраїлі розповіли, чому затримують масштабну військову допомогу Україні

https://racurs.ua/ua/n173987-v-izrayili-rozpovily-chomu-zatrymuut-masshtabnu-viyskovu-dopomogu-ukrayini.html

Ракурс

Ізраїльський офіцер та військовий аналітик Ігаль Левін розповів про перешкоди для військової допомоги Ізраїлю Україні.

Одна з причин, чому Ізраїль не продає ті ж ракети Spike, або коли йдеться про «залізний купол», його ж фактично нікуди не продають, буквально поодинокі випадки, — це страх, що технології потраплять до рук росії. Тоді рф одразу передасть це і в Іран, і в Сирію, режиму Асада. А це прямі вороги Ізраїлю. Це не країни, з якими є якісь такі холодні стосунки, скажімо, як турецько-ізраїльські відносини, вони холодні, але Стамбул — все ж не ворог. А режим Асада та Іран — це вороги Ізраїлю й друзі росії. І ми бачимо, як росія їм допомагає максимально. Ось тому страх, що ця зброя потрапить їм, і, звичайно, взагалі втрати унікальних технологій, — розповів Левін у воєнному огляді Bild.

Нагадаємо, що з початку вторгнення російських військ в Україну Ізраїль відмовлявся постачати Києву будь-яку оборонну продукцію. 20 квітня, після майже двох місяців військових дій, міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц дозволив поставити Україні каски та бронежилети для рятувальних служб та громадських організацій. Також в Україні діяв ізраїльський польовий шпиталь.

Ізраїль зайняв бік України з перших днів повномасштабної війни. Країна надає допомогу, проте в оборонному плані вона обмежена через небезпечне розташування самого Ізраїлю, — заявив раніше посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Він закликав не звинувачувати його країну у відмові засудити рф.

Ізраїль має чітку позицію, висловлену на самому початку російської агресії. Саме в такому формулюванні була вона озвучена. Ізраїль однозначно засудив військову агресію рф проти України, засудив військові дії і не просто проголосував за рішення ООН, яке засуджує дії росії, а став його співавтором. Неправильно говорити про незрозумілу позицію Ізраїлю, — підкреслив він.

Що стосується військової допомоги, питання складніше. Ізраїль має певні «червоні лінії». Країна розміщена в досить небезпечному регіоні, на пороховій бочці, у будь-який момент може спалахнути чергова війна або спалах терору.