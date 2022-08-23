30 БМП відправить Україні Словаччина

Словаччина надасть Україні 30 БМП, фото: Topwar

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Словаччина передасть Україні 30 бойових машин піхоти BVP-1. Натомість від Німеччини вона отримає 15 танків Leopard 2A4, необхідну амуніцію та запасні частини.

Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє видання Aktuality.

Коли саме Україна отримає ці БМП, Надь не повідомив, зазначивши, що, ймовірно, в найближчі кілька тижнів. Проте з міркувань безпеки про це оголосять лише після того, як ці машини вже будуть в Україні.

Щодо німецьких танків, то Словаччина очікує отримати до кінця року щонайменше одного. Решта танків Leopard 2A4 очікується вже наступного року.

Раніше Надь також заперечив, що Словаччина передасть Україні 30 танків Т-72.

Наразі ми не розглядаємо відправку танків Т-72 в Україну, — заявив він.

Джерело: Aktuality