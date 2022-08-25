Радбез ООН ухвалив заяву про півроку російського вторгнення в Україну

https://racurs.ua/ua/n174065-radbez-oon-uhvalyv-zayavu-pro-pivroku-rosiyskogo-vtorgnennya-v-ukrayinu.html

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За підсумками засідання РБ ООН 58 країн підписали заяву про півріччя вторгнення росії в Україну.

У ньому висловлюється жаль, що рф не зупинила «спецоперацію», визнається український суверенітет у рамках визнаних кордонів, і висловлюється відданість незалежності, єдності та територіальній цілісності України, повідомляє українське представництво в ООН.

З-поміж 58 країн заяву підтримали майже всі сусіди України — Польща, Молдова, Румунія, Словаччина, Угорщина. Не підтримали, звісно, білорусь та росія.

Також спільну заяву підтримали США та Євросоюз, але не підтримали такі великі країни, як Китай та Індія. Усього в ООН — 193 держави.

Президент Володимир Зеленський виступив 24 серпня на засіданні Ради безпеки ООН і закликав світ змусити росію визнати, що непорушність кордонів і мир є безумовними цінностями для всіх народів.

Усі ми маємо об'єднатись і діяти максимально рішучо, щоб ніде більше не було слідів російських ракет і спалених російською артилерією міст, — сказав Зеленський на засіданні Радбезу.

Постійний представник росії при ООН Василь Небензя цинічно заявив, що рф очікує врегулювання конфлікту в Україні шляхом переговорів, але за умови, що поставлені російським керівництвом цілі та завдання «спеціальної операції» будуть виконані.

Міжнародна спільнота ніколи не визнає спробу росії силою змінити кордони України. І саме РФ несе відповідальність за створення ризику ядерної катастрофи, пов’язаного з безпекою на Запорізькій АЕС, — таку заяву зробила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд на засіданні Радбезу.

рф розраховує на переговорне вирішення конфлікту в Україні.