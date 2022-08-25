Пентагон повідомив дати переходу України на натівське озброєння

https://racurs.ua/ua/n174064-pentagon-povidomyv-daty-perehodu-ukrayiny-na-nativske-ozbroiennya.html

Ракурс

Пентагон стверджує, що Збройні сили України поступово перейдуть на натівське озброєння. За останні місяці понад 50 країн надали Україні військову допомогу.

Про це заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль під час брифінгу у Вашингтоні.

Також він відповів на запитання, коли Україна буде повністю інтегрована в систему озброєнь стандартів НАТО і зможе відмовитися від радянської зброї.

Я не виключаю, що через роки Україна все ще використовуватиме ті системи та боєприпаси, які вона виробляє. Однак я очікую, що протягом трьох років Україна поступово перейде на стандарти Альянсу", — заявив представник Пентагону, — сказав Каль.

Заступник міністра оборони США додав, що майбутній бойовий потенціал ЗСУ базуватиметься на набагато меншій кількості, але сучасних систем озброєння.

В ідеалі майбутнє української армії базуватиметься не на десятках різних систем, а на набагато меншій кількості систем, які простіше підтримувати та обслуговувати, — наголосив Колін Каль.

«Ракурс» повідомляв, що 24 серпня президент США Джо Байден привітав українців з Днем незалежності України та оголосив про транш допомоги на суму 2,98 млрд дол.

Ці кошти будуть витрачені на системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, а також безпілотні авіаційні комплекси та радари «щоб забезпечити продовження оборони в довгостроковій перспективі».