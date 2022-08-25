Скільки винищувачів і гелікоптерів тримає росія біля кордонів України

https://racurs.ua/ua/n174086-skilky-vynyschuvachiv-i-gelikopteriv-trymaie-rosiya-bilya-kordoniv-ukrayiny.html

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Скільки винищувачів і ударних гелікоптерів сконцентрувала росія навколо кордонів України, вказав речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

З його слів, йдеться про 400 бойових літаків та 360 гелікоптерів (понад 150 з них ударних). Ігнат також додав, що впродовж 24 серпня зенітно-ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ збили два вертольоти Ка-52 РФ, 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня рф.

Наша ударна авіація під прикриттям винищувачів також працювала на певних напрямках, працювала по танкових колонах, по батареях реактивних систем залпового вогню, по броньованій техніці, по живій силі противника. Уражено декілька переправ та пункти постачання паливно-мастильних матеріалів, — зазначив він.

Нагадаємо, у День Незалежності України 24 серпня було оголошено рекордні 189 сповіщень про повітряну тривогу — такі дані застосунку «єТривога». У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що російські військові вчора обстріляли 58 населених пунктів.