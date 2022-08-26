Гелікоптери ЗСУ пролетіли над землею і під лініями електропередач

https://racurs.ua/ua/n174125-gelikoptery-zsu-proletily-nad-zemleu-i-pid-liniyamy-elektroperedach-video.html

Ракурс

Українські пілоти підняли планку поняття «вищий пілотаж». В мережі з’явилося відео їхньої філігранної майстерності.

На оприлюднених у Фейсбук кадрах два гелікоптери ЗСУ пролетіли на ультранизькій висоті — водночас над землею і під лініями електропередач. Вони йшли на висоті не більш як 5 м.

Раніше «Ракурс» повідомляв про архівний відеозапис висадки військовослужбовців Збройних сил України з гвинтокрила Мі-8 у порту Маріуполя.

Крім того, «Ракурс» публікував відео, як Мі-8 ЗСУ підвозили допомогу в оточене воєнними злочинцями росії місто.

Навесні, попри повне оточення, легендарні українські пілоти проривалися на «Азовсталь». Літали по два гелікоптери, один раз — чотири. Загалом вдалося провести сім вильотів. На жаль, під час п’ятого і сьомого вильотів були збиті два гелікоптери.