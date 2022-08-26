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Гелікоптери ЗСУ пролетіли над землею і під лініями електропередач
Гелікоптери ЗСУ пролетіли над землею і під лініями електропередач (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n174125-gelikoptery-zsu-proletily-nad-zemleu-i-pid-liniyamy-elektroperedach-video.htmlРакурс
Українські пілоти підняли планку поняття «вищий пілотаж». В мережі з’явилося відео їхньої філігранної майстерності.
На оприлюднених у Фейсбук кадрах два гелікоптери ЗСУ пролетіли на ультранизькій висоті — водночас над землею і під лініями електропередач. Вони йшли на висоті не більш як 5 м.
Раніше «Ракурс» повідомляв про архівний відеозапис висадки військовослужбовців Збройних сил України з гвинтокрила Мі-8 у порту Маріуполя.
Крім того, «Ракурс» публікував відео, як Мі-8 ЗСУ підвозили допомогу в оточене воєнними злочинцями росії місто.
Навесні, попри повне оточення, легендарні українські пілоти проривалися на «Азовсталь». Літали по два гелікоптери, один раз — чотири. Загалом вдалося провести сім вильотів. На жаль, під час п’ятого і сьомого вильотів були збиті два гелікоптери.
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