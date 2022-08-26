Росіяни без успіху атакували позиції ЗСУ біля Слов’янська, Бахмута і Авдіївки

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Триває 184 доба героїчного протистояння українців російському воєнному вторгненню. Росіяни 26 серпня без успіху атакували позиції ЗСУ біля Слов’янська, Бахмута і Авдіївки.

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 26 серпня розповів, що противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат.

На Слов’янському напрямку противник намагається відновити наступ в напрямку населеного пункту Барвінкове. Росіяни наступали у напрямку Карнаухівки, успіху не мали і відійшли. Ворог вів повітряну розвідку в районі Нової Дмитрівки.

На Бахмутському напрямку ворог окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут та Кодема, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку російські загарбники намагалися покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Невельське, отримали відсіч та відійшли.