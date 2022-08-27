На залізниці в Чаплиному не було військових - Associated Press

https://racurs.ua/ua/n174152-na-zaliznyci-v-chaplynomu-ne-bulo-viyskovyh-associated-press-z-miscya-tragediyi.html

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Серед загиблих внаслідок російського ракетного удару по залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області не було українських військових. Даних, які свідчать про це, практично немає, повідомив кореспондент агентства Associated Press, який відвідав селище.

Аналітики, яких опитало агентство, вважають, що ракетний удар можна кваліфікувати як воєнний злочин, якщо підтвердиться, що його метою були мирні жителі.

Журналісти AP і PBS незалежно один від одного з’ясували, що за шість місяців від початку війни сталося понад 40 нападів на цивільну інфраструктуру, які можна вважати воєнними злочинами рф.

Три з них торкнулися залізничної інфраструктури України, у семи випадках обстріляли автобусні зупинки, внаслідок чого загинули понад 100 мирних жителів. У всіх цих випадках журналісти виявили «мало доказів» на користь заяв Москви, що метою були українські військові.

Залізничний вокзал, як правило, є цивільним об'єктом, і не повинен бути метою нападу, — зазначила професорка Центру глобальних відносин Нью-Йоркського університету Дженніфер Трехан.

Воєнним злочином може вважатися також удар по невеликій групі військових, якщо жертвами в результаті стали багато мирних жителів, додав професор юридичного факультету Університету Вандербільта та директор програми міжнародних юридичних досліджень Майкл Ньютон.

У міністерстві оборони рф стверджували, що вбили цим ударом «понад 200 військовослужбовців резерву Збройних сил України». Українська сторона заявляє, що насправді загинули 25 цивільних, зокрема двоє дітей.

Ракетні удари по селищу Чаплине війська РФ завдали 24 серпня — в День незалежності України. Цього ж дня було рівно півроку від початку вторгнення росії в Україну. Спочатку російська ракета знищила приватний будинок у Чаплиному. Під завалами опинилася жінка та двоє дітей. Її та 13-річного хлопчика вдалося врятувати. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку.

Згодом московити завдали нові удари чотирма ракетами, які пошкодили господарчі будівлі залізниці та залізничну станцію. Через удар виникла пожежа в п’яти пасажирських вагонах. Загинули 24 людини. Серед них був шестирічний хлопчик, який знаходився в автомобілі біля станції, що загорівся від удару.

Поранення отримала 31 особа, в тому числі двоє дітей.

Після завершення рятувально-пошукових робіт в офісі генерального прокурора України, повідомляючи про відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, заявили, що внаслідок удару загинули 10 цивільних і були поранені ще 10 мирних жителів. Згодом цю інформацію оновили на оприлюднену раніше владою: загинули 25 осіб, постраждали понад 30.