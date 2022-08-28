Вантажний потяг зійшов з рейок на Тернопільщині. Фото: Укрінформ

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Сходження з рейок вантажних вагонів сталося в Тернопільській області.

Аварія на залізниці сталася на ділянці Підволочиськ — Максимівка (Львівська залізниця). Через це очікується зміна маршруту та, відповідно, затримка низки поїздів. Про це повідомила «Укрзалізниця».

Затримка в графіку стосується рейсів № 706 Перемишль — Київ (прямуватиме через Здолбунів), № 120 Львів — Запоріжжя (розвертається на Красне) та № 55 Київ — Ясіня. Також є зміни й у графіку приміських поїздів — рейси № 6207/6208 прямуватимуть до/з Максимівки замість Підволочиська.

Також залізничники додали, що на дільниці від Тернополя до Хмельницького, Жмеринки, Вінниці та Козятина рух на час відновлювальних робіт буде обмежено для всіх поїздів львівського напрямку.

«Укрзалізниця» вже організовує додаткові електрички на дільниці Тернопіль — Красне та рейкобуси Pesa з Хмельницького до Шепетівки. Крім того, низка вечірніх поїздів прямуватиме маршрутом через Бердичів — Шепетівку — Здолбунів та затримається в дорозі.

Нагадаємо, у липні «Укрзалізниця» терміново змінювала маршрути поїздів, що прямували до Полтави. Залізничники вдалися до таких дій через технічні проблеми.