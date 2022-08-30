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Ракурс
ЗСУ прокоментували новину про звільнення чотирьох сіл на Херсонщині

ЗСУ прокоментували новину про звільнення чотирьох сіл на Херсонщині

30 сер 2022, 13:46
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В Оперативному командуванні «Південь» заявили, що згодом повідомлять про результати військової операції поблизу Херсона.





Це станеться після того, як буде така можливість, поки в Збройних силах не будуть нічого підтверджувати, оскільки бойові дії тривають, розповіла 30 серпня речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона прокоментувала новину CNN про нібито звільнення чотирьох сіл на Херсонщині.

Я переживаю за долю тих людей, які проживають у цих населених пунктах, і підрозділів, які ведуть за них бої, тому ми поки що нічого не підтверджуємо. Ми працюємо, щойно буде можливість, ми обовʼязково повідомимо, — пояснила Гуменюк.

Спікер ОК «Південь» сказала, що поки на фронті тривають позиційні бої, а ЗСУ роблять все для того, щоб завадити росіянами перекидати підкріплення.

29 серпня CNN повідомила про звільнення чотирьох сіл на Херсонщині: Новодмитрівки, Архангельського, Томиної Балки та Правдиного. Генштаб ці дані не підтверджував, але у понеділок військові заявили, що розпочали військову операцію на Херсонщині, та закликали дочекатися її результатів.

У ЗСУ попросили дотримуватися режиму тиші та закликали не поширювати інформацію про хід боїв.

Джерело: Ракурс


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