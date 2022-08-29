В ОК "Південь" прокоментували контрнаступ на Херсонщині

На Херсонщині відбувається контрнаступ. Події 29 серпня прокоментували в ОК «Південь».

Ведення боїв на відкритій степовій території — це дуже небезпечно для наших захисників. Також щоб мирне населення не наражати на небезпеку, про звільнення населених пунктів ми повідомляємо тільки тоді, коли вони наші, закріплені, і цей успіх вже беззаперечний. Тому треба трошки почекати, — сказала речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Тим часом місцеві пабліки публікують новини про знищення складу боєкомплекту рашистів в Новій Каховці.

Йдеться про ліквідацію офіцерського складу, що дислокувався в яхт-клубі. Стався також прильот по залізничному мосту та скупченню техніки окупантів.

«Ракурс» повідомляв про сьогоднішні потужні обстріли росіян, які ховаються у тимчасово окупованих містах півдня України.

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні нічого не повідомив про український наступ у Херсонській області. Водночас в міноборони рф заявили, що під час «невдалого українського наступу знищено 26 українських танків, 23 бойові машини піхоти, дев’ять інших бойових броньованих машин, збито два штурмовики Су-25».

Факт того, що міноборони рашистів змушене коментувати цю ситуацію, може означати, що українська армія має певний успіх. Ймовірно, ЗСУ почали готувати ґрунт на півдні України, щоб підготувати поле бою для більш серйозного контрнаступу шляхом відтіснення вс рф зі стратегічних позицій.

ЗСУ відбили 29 серпня чотири села на Херсонщині, повідомив канал CNN. Під контроль України нібито перейшли два села біля Херсона та два біля Високопілля.

CNN, посилаючись на джерела у ЗСУ, повідомляє, що операція захисників почалася вночі з масованого обстрілу російських позицій і тилу.