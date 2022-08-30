ВРУ підтримала повернення акцизів на пальне. Фото: lexinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n174247-rada-poperedno-shvalyla-povernennya-akcyziv-na-palne.html

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Проект закону № 7668-д щодо повернення акцизів на паливо 30 серпня в першому читанні ухвалила Верховна Рада.

Зокрема, на газ повертається акциз у розмірі 52 євро за 1 тис. л, а акцизи на бензин та дизель становитимуть 100 євро за 1 тис. л. Акциз та податок на додану вартість для альтернативних видів палива теж прирівнюється до 100 євро за 1 тис. л. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраковов повідомив, що повернення акцизів на пальне не вплине на ціни на дизельне паливо для споживачів. Це пояснюється тим, як зараз падають ціни на нафту та нафтопродукти на світових ринках.

Як відомо, 15 березня Верховна Рада встановила нульові ставки акцизу на бензин, ДП і скраплений газ, а також зменшення ПДВ з 20% до 7%.

Також, за інформацією Железняка, ВРУ підтримала законопроект № 7669 про бюджетні зміни. Цей проект закону виключає ст. 38 закону про держбюджет, згідно з якою у 2022 році кошти державного дорожнього фонду спрямовуються першочергово на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, отриманими державою або під державні гарантії, а також на забезпечення потреб сектору оборони.

Коротше відкривають можливість знову будувати дороги замість відправити гроші на армію, — написав Железняк.

Нагадаємо, експерти заявляли, що повернення акцизів на пальне в розмірі 100 євро на 1 тис. л додасть до ціни 4−4,5 грн/л. Однак роздрібні ціни можуть не вирости внаслідок зниження міжнародних цін на пальне і маржі трейдерів.