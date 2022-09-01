Ще один полонений російський окупант отримав вирок в Україні

https://racurs.ua/ua/n174314-sche-odyn-polonenyy-rosiyskyy-okupant-otrymav-vyrok-v-ukrayini.html

Ракурс

У Чернігові засудили до восьми років і шести місяців позбавлення волі командира танка 35 гвардійської мотострілецької бригади у складі 41 загальновійськової армії росії.

Його визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни.

На початку березня окупант, який вдерся до України з території білорусі, напав на мешканця села Халявин та пограбував його, погрожуючи розстріляти з автомата. Згодом російського окупанта ЗСУ взяли в полон.

Офіс генпрокурора України ім’я танкіста не називає, його фото розмите.

Під час суду чоловік визнав свою провину та покаявся. Адвокати просили призначити для нього більш мʼяке покарання з огляду на каяття та активне сприяння слідства.

Міноборони рф цю інформацію не коментувало.

«Ракурс» наприкінці липня 2022 року повідомляв, що Київський апеляційний суд змінив вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну, визнаному винним у вбивстві мирного мешканця Сумської області України.