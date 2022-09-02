ЗСУ з “Байрактара” знищили російський міномет “Буревісник” і “Урал” (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n174364-zsu-z-bayraktara-znyschyly-rosiyskyy-minomet-burevisnyk-i-ural-video.html

Ракурс

Ударний оперативно-тактичний безпілотник Bayraktar TB2, який є на озброєнні у Збройних силах України, знищив російський міномет 2Б11 «Буревісник» та вантажівку «Урал» з боєприпасами.

Відеозапис успішної роботи опублікували у соцмережах. На відео помітно, що під час атаки безпілотника турецького виробництва вдалося поранити щонайменше кількох воєнних злочинців путінської армії.