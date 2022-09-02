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Ракурс
ЗСУ з “Байрактара” знищили російський міномет “Буревісник” і “Урал” (ВІДЕО)

ЗСУ з «Байрактара» знищили російський міномет «Буревісник» і «Урал» (ВІДЕО)

2 вер 2022, 22:33
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Ударний оперативно-тактичний безпілотник Bayraktar TB2, який є на озброєнні у Збройних силах України, знищив російський міномет 2Б11 «Буревісник» та вантажівку «Урал» з боєприпасами.





Відеозапис успішної роботи опублікували у соцмережах. На відео помітно, що під час атаки безпілотника турецького виробництва вдалося поранити щонайменше кількох воєнних злочинців путінської армії.

Джерело: Ракурс


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