Жінки, взяті на військовий облік, не зможуть вільно виїжджати за кордон з 1 жовтня — Міноборониhttps://racurs.ua/ua/n174423-jinky-vzyati-na-viyskovyy-oblik-ne-zmojut-vilno-vyyijdjaty-za-kordon-z-1-jovtnya-minoborony.htmlРакурс
Жінки, які стануть на військовий облік, з 1 жовтня не зможуть перетинати кордон під час воєнного стану.
Юрист Міністерства оборони України Володимир Смілка заявив про це в сюжеті «Суспільного».
Оскільки ми наближаємося до стандартів НАТО, ми йдемо до них не лише у зброї, а й у військовому обліку. Цей облік є однаковим як для жінок, так і для чоловіків, — зазначив він.
За словами юриста, виданий торік наказ Міноборони № 313 значно розширив список професій, з якими жінки мають ставати на військовий облік. Проте згодом до нього внесли зміни й нині у ньому лишилося 14 спеціальностей.
Втім, взяття на військовий облік — це не мобілізація, — наголошує Смілка.
Він зазначає, що на військовозобов’язаних жінок розповсюджуються такі ж самі обмеження, що й на чоловіків — це обумовлено гендерною рівністю.
Оскільки ми наближаємося до стандартів НАТО, ми ідемо до них не тільки у зброї, але і в обліку військовому. Цей облік однаковий як для жінок, так і для чоловіків. Вони збирають необхідні документи і звертаються до керівника свого підприємства, направляються у територіальні центри комплектування, — зазначив юрист.
Жінкам для військового обліку потрібні такі ж документи, що й чоловікам: паспорт;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтва про шлюб та народження дітей;
- диплом і довідка з місця роботи із зазначенням спеціальності.
- Зазначається, що штрафувати за невиконання наказу до кінця року жінок не будуть.
Кожна жінка, яка закінчує навчальний заклад за відповідною спеціальністю, здобула якийсь фах. За цим фахом, якщо він передбачений в наказі, вона зобов’язана з’явитися в територіальний центр комплектування для взяття на облік, — зазначив Смілка. — Якщо жінка працює за таким фахом, але не має відповідної освіти, вона також може направлятися роботодавцем на військовий облік.
Наразі, зазначає юрист, у Міноборони вивчають, чи потрібно робити окремий облік для жінок та як організувати медкомісію.
Джерело: «Суспільне»