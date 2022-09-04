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Ограничения на пересечение границы вскоре вступят в силу для женщин, фото: Chas.News

Женщины, взятые на военный учет, не смогут свободно выезжать за границу с 1 октября

4 сен 2022, 19:43
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Жінки, які стануть на військовий облік, з 1 жовтня не зможуть перетинати кордон під час воєнного стану.





Юрист Міністерства оборони України Володимир Смілка заявив про це в сюжеті «Суспільного».

Оскільки ми наближаємося до стандартів НАТО, ми йдемо до них не лише у зброї, а й у військовому обліку. Цей облік є однаковим як для жінок, так і для чоловіків, — зазначив він.

За словами юриста, виданий торік наказ Міноборони № 313 значно розширив список професій, з якими жінки мають ставати на військовий облік. Проте згодом до нього внесли зміни й нині у ньому лишилося 14 спеціальностей.

Втім, взяття на військовий облік — це не мобілізація, — наголошує Смілка.

Він зазначає, що на військовозобов’язаних жінок розповсюджуються такі ж самі обмеження, що й на чоловіків — це обумовлено гендерною рівністю.

Оскільки ми наближаємося до стандартів НАТО, ми ідемо до них не тільки у зброї, але і в обліку військовому. Цей облік однаковий як для жінок, так і для чоловіків. Вони збирають необхідні документи і звертаються до керівника свого підприємства, направляються у територіальні центри комплектування, — зазначив юрист.

Жінкам для військового обліку потрібні такі ж документи, що й чоловікам: паспорт;

  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтва про шлюб та народження дітей;
  • диплом і довідка з місця роботи із зазначенням спеціальності.
  • Зазначається, що штрафувати за невиконання наказу до кінця року жінок не будуть.

Кожна жінка, яка закінчує навчальний заклад за відповідною спеціальністю, здобула якийсь фах. За цим фахом, якщо він передбачений в наказі, вона зобов’язана з’явитися в територіальний центр комплектування для взяття на облік, — зазначив Смілка. — Якщо жінка працює за таким фахом, але не має відповідної освіти, вона також може направлятися роботодавцем на військовий облік.

Наразі, зазначає юрист, у Міноборони вивчають, чи потрібно робити окремий облік для жінок та як організувати медкомісію.

Джерело: «Суспільне»


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