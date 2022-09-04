Женщины, взятые на военный учет, не смогут свободно выезжать за границу с 1 октября

Ограничения на пересечение границы вскоре вступят в силу для женщин, фото: Chas.News

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Ракурс

Жінки, які стануть на військовий облік, з 1 жовтня не зможуть перетинати кордон під час воєнного стану.

Юрист Міністерства оборони України Володимир Смілка заявив про це в сюжеті «Суспільного».

Оскільки ми наближаємося до стандартів НАТО, ми йдемо до них не лише у зброї, а й у військовому обліку. Цей облік є однаковим як для жінок, так і для чоловіків, — зазначив він.

За словами юриста, виданий торік наказ Міноборони № 313 значно розширив список професій, з якими жінки мають ставати на військовий облік. Проте згодом до нього внесли зміни й нині у ньому лишилося 14 спеціальностей.

Втім, взяття на військовий облік — це не мобілізація, — наголошує Смілка.

Він зазначає, що на військовозобов’язаних жінок розповсюджуються такі ж самі обмеження, що й на чоловіків — це обумовлено гендерною рівністю.

Оскільки ми наближаємося до стандартів НАТО, ми ідемо до них не тільки у зброї, але і в обліку військовому. Цей облік однаковий як для жінок, так і для чоловіків. Вони збирають необхідні документи і звертаються до керівника свого підприємства, направляються у територіальні центри комплектування, — зазначив юрист.

Жінкам для військового обліку потрібні такі ж документи, що й чоловікам: паспорт;

ідентифікаційний код;

свідоцтва про шлюб та народження дітей;

диплом і довідка з місця роботи із зазначенням спеціальності.

Зазначається, що штрафувати за невиконання наказу до кінця року жінок не будуть.

Кожна жінка, яка закінчує навчальний заклад за відповідною спеціальністю, здобула якийсь фах. За цим фахом, якщо він передбачений в наказі, вона зобов’язана з’явитися в територіальний центр комплектування для взяття на облік, — зазначив Смілка. — Якщо жінка працює за таким фахом, але не має відповідної освіти, вона також може направлятися роботодавцем на військовий облік.

Наразі, зазначає юрист, у Міноборони вивчають, чи потрібно робити окремий облік для жінок та як організувати медкомісію.

Джерело: «Суспільне»