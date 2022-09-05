СБУ зібрала докази воєнних злочинів двох російських генералів. Фото: СБУ

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Російські воєнні злочинці все-таки колись постануть перед судом, бо їхня вина вже доведена слідством.

СБУ завершила досудове розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо командувача східного військового округу рф генерал-полковника олександра чайко. А командувачу 2-го армійського корпусу «народної міліції лнр» генерал-майору еседуллі абачеву повідомили про підозру. Про це 5 червня повідомила Служба безпеки України.

Слідчі встановили, що чайко брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та вторгненні загарбників на територію північних регіонів України на початку повномасштабної агресії рф. Цей злочинець керував російськими підрозділами під час спроби захопити Київ й облаштував штаб у захопленому дитячому садочку у селищі Здвижівка Бучанського району. Також окупант вручав нагороди своїм підлеглим за вчинення воєнних злочинів на Київщині.

Цей генерал підозрюється у вчиненні злочинів за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці встановили вину й еседдули Абачева. Виявилося, що він був призначений «командувачем 2-го армійського корпусу народної міліції лнр» під час російського вторгнення. Зловмисник керував діями загарбників на східному напрямку, сам генерал перебував у районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного та інших населених пунктів Луганщини. Командування країни-агресора присвоїло йому звання «героя росії» та «героя лнр» через те, що той вчиняв воєнні злочини на Донбасі.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру через посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та через розв’язування та ведення агресивної війни.

Нагадаємо, у серпні СБУ оголосила, що зібрала «неспростовні докази воєнних злочинів» з боку голови Чечні рамзана кадирова та двох його підлеглих. Вони підозрюються у підготовці та розв’язанні агресивної війни, вчиненні дій з метою зміни кордонів України, а також у виправданні військової агресії рф проти України.