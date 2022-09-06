ЗСУ приземлили гелікоптер Ка-52 й ліквідували 86 солдат рф — ОК “Південь”

https://racurs.ua/ua/n174465-zsu-pryzemlyly-gelikopter-ka-52-y-likviduvaly-86-soldat-rf-ok-pivden.html

Ракурс

Збройні сили України приземлили російський гелікоптер Ка-52 в районі Новогригорівки на Миколаївщині. Також наші воїни минулої доби у південних областях знищили 86 росіян, чотири танки, 12 одиниць авто-бронетехніки, чотири гаубиці «Мста-Б» та «Мста-С», три гармати «Гіацинт-Б» та «Гіацинт-С», станцію звʼязку та протитанковий ракетний комплекс воєнних злочинців рф.

Про це у Фейсбук повідомило Оперативне командування «Південь».

В районі Новогригорівки, на Миколаївщині, під час спроби атакувати наші позиції, було відкрито вогонь на ураження і знищено ударний ворожий гелікоптер Ка-52, — вказали в ОК «Південь».

Окрім цього, ЗСУ знищили ворожий безпілотник «Орлан-10» в районі Високопілля. Під час ракетної атаки по визволених територіях Херсонщини, в районі Андріївки, силами протиповітряної оборони знищено дві ракети Х-59. Також ліквідовані чотири склади ворожих боєприпасів в Бериславському, Херсонському й Баштанському районах.