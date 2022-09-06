Тіла ще 25 полеглих захисників повернули додому

https://racurs.ua/ua/n174477-tila-sche-25-poleglyh-zahysnykiv-povernuly-dodomu.html

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Україна повернула тіла ще 25 полеглих захисників. Про це стало відомо 6 вересня.

Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників… Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції, — сказано у короткому повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Загалом Україна за час повномасштабної війни проти росії повернула тіла 522 загиблих українських захисників. 11 серпня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що змінив назву проекту з евакуації тіл військових — тепер він називається «На щиті».