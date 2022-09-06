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Ракурс
Тіла ще 25 полеглих захисників повернули додому

Тіла ще 25 полеглих захисників повернули додому

6 вер 2022, 13:10
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Україна повернула тіла ще 25 полеглих захисників. Про це стало відомо 6 вересня.





Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників… Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції, — сказано у короткому повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Загалом Україна за час повномасштабної війни проти росії повернула тіла 522 загиблих українських захисників. 11 серпня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що змінив назву проекту з евакуації тіл військових — тепер він називається «На щиті».

Джерело: Ракурс


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