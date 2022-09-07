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Кілька одночасних загроз, поширених на 500 км, перевірять здатність армії рф воювати на кількох напрямках

Кілька одночасних загроз перевірять здатність армії рф воювати на кількох напрямках

7 вер 2022, 11:32
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Кілька одночасних загроз, поширених на 500 км, перевірять здатність армії росії координувати оперативний план і перерозподіляти ресурси між кількома угрупованнями сил.





Про це 7 вересня написали в черговому аналітичному звіті Міноборони Великої Британії.

Британці підтверджують, що упродовж минулої доби точилися важкі бої на трьох фронтах: на півночі — під Харковом; на сході — на Донбасі; на півдні — у Херсонській області.

Міністерство оборони Великої Британії вважає, що основними запланованими зусиллями росії, ймовірно, є наступ на Бахмут на Донбасі, але командири стикаються з дилемою: розгортати оперативні резерви для підтримки цього наступу чи захищатися від подальшого наступу України на півдні та півночі.

Кілька одночасних загроз, поширених на 500 км, перевірять здатність росії координувати оперативний план і перерозподіл ресурсів між кількома угрупованнями сил, — повідомляють британські війскові.

На початку війни нездатність росії зробити це була однією з основних причин поганої роботи її військових.

Нагадаємо, що експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що ЗСУ змогли розпочати штурм окупованої Балаклії, оскільки раніше розпочали контрнаступ у Херсонській. області.

Джерело: Ракурс


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