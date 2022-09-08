Росіяни втікають від ЗСУ на Харківщині, кинувши техніку і награбоване (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n174569-rosiyany-vtikaut-vid-zsu-na-harkivschyni-kynuvshy-tehniku-i-nagrabovane-video.html

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Солдати армії росії на території Харківської області втікають від воїнів Збройних сил України й покидають свої речі, військову техніку і награбоване. Про це 8 вересня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.

Захисники України на відео демонструють, який «побут» облаштувала собі путінська армія.

Нагадаємо, українські підрозділи звільнили понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку. Наразі військові частини ЗСУ вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Нині тривають фільтраційні дії в низці населених пунктів.