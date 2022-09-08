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Ракурс
Росіяни втікають від ЗСУ на Харківщині, кинувши техніку і награбоване (ВІДЕО)

Росіяни втікають від ЗСУ на Харківщині, кинувши техніку і награбоване (ВІДЕО)

8 вер 2022, 17:45
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Солдати армії росії на території Харківської області втікають від воїнів Збройних сил України й покидають свої речі, військову техніку і награбоване. Про це 8 вересня повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.





Захисники України на відео демонструють, який «побут» облаштувала собі путінська армія.

Нагадаємо, українські підрозділи звільнили понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку. Наразі військові частини ЗСУ вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Нині тривають фільтраційні дії в низці населених пунктів.

Джерело: Ракурс


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