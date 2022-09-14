Сили спецоперацій показали бій за блокпост на ізюмському напрямку

https://racurs.ua/ua/n174740-syly-specoperaciy-pokazaly-biy-za-blokpost-na-izumskomu-napryamku-video.html

Ракурс

Військові Сил спецоперацій Збройних сил України показали, як відбувся ближній бій за блокпост на ізюмському напрямку.

Рухаємося вперед, звільняємо Українську землю від непотребу!, — підписали відео бійці ССО.

Нагадаємо, українські воїни впродовж минулої доби ліквідували 350 окупантів та знищили по два літаки та вертольоти ворога. Всього росія втратила під час повномасштабної війни вже 53 650 своїх військових.