Радники путіна радили йому підписати мирну угоду з Києвом, він відмовився

https://racurs.ua/ua/n174746-radnyky-radyly-putinu-pity-na-myrnu-ugodu-z-kyievom-vin-vidmovyvsya-reuters.html

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На початку повномасштабної війни росії проти України головний представник президента рф володимира путіна щодо України запевняв воєнного злочинця про існування домовленості з Києвом про укладення попередньої угоди, яка задовольнить російські вимоги. Йдеться про відмову України від вступу в НАТО. Проте путін відкинув це і наказав продовжити воєнну кампанію, пише видання Reuters з посиланням на трьох осіб з оточення російської влади.

Одним із таких радників був заступник голови адміністрації президента дмитро козак, який до 24 лютого займався врегулюванням конфлікту на Донбасі. Він казав путіну, що підписана мирна угода позбавила б москву необхідності продовжувати повномасштабну війну. Тоді Україна нібито погоджувалася стати нейтральною країною та відмовитися від вступу в НАТО.

Натомість путін дав зрозуміти, що хоче більших поступок від Києва, а його метою є анексія українських територій. Через це мирну угоду не підписали.

У кремлі офіційно назвали цю інформацію брехнею, а сам козак відмовився коментувати таку пропозицію. Ця розмова мала місце нібито через кілька днів після початку вторгнення. Козак вирішив, що отримав від України згоду на основні вимоги, які висувала росія, і рекомендував путіну погодитися на мирну угоду, проте путін відмовився.