«Жили як свині, де не було людей - усе покрали»: мешканець Ізюма про росіян

https://racurs.ua/ua/n174752-jyly-yak-svyni-de-ne-bulo-ludey-use-pokraly-meshkanec-izuma-pro-rosiyan.html

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Про життя в окупації розповів мешканець звільненого у вересні Ізюма Харківської області Валерій. Він вказав, що місцеве населення обурене через дії російських загарбників, які грабували будинки.

Там, де не було людей, росіяни усе розікрали. Жили як свині. Зайшли в одну хату — і свиням живеться краще, — зазначив Валерій в інтерв’ю для CNN.

З його слів, бойові дії в Ізюмі почалися 4 березня, коли біля їхнього будинку впало вісім ракет з реактивних систем залпового вогню «Град». Будинок його сусідки було зруйновано.

Валерій зауважив, що російські війська, які прибули до Ізюма на початку повномасштабного вторгнення, зрозуміли, що виправдання володимира путіна щодо «денацифікація» України — було брехнею.

Прийшов російський артилерист і сказав: батьку, ми вас від нацистів врятували. Натомість я сказав: Покажіть мені хоча б одного, — сказав Валерій.

Також він зазначив, що якось до нього підійшли російські розвідники й запитали: «Кого ми сюди прийшли визволяти?».

Зі слів Валерія, збентеження та розчарування серед російських сухопутних військ, ймовірно, було основним фактором їхнього відступу.

Небезпечнішим для путіна є те, що у Харківській області розвалилася система управління його армією. Ці високопоставлені офіцери втекли зі свого бункера, а їхні люди залишили важке озброєння під час втечі, — розповів мешканець Ізюму.

Нагадаємо, деокупація Ізюма в Харківській області стала найгіршою поразкою москви з того часу, як її війська були вимушені відступити від Києва у березні.

Джерело: Букви