ЗСУ звільнили ще одне село на півдні, армію з Херсоном розділяє лише Чорнобаївка

ЗСУ звільнили ще одне село на півдні. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n174766-zsu-zvilnyly-sche-odne-selo-na-pivdni-armiu-z-hersonom-rozdilyaie-lyshe-chornobayivka.html

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Збройні сили України витіснили окупантів з села Киселівка, що в Херсонській області.

Тепер українську армію від Херсону їх відділяє тільки славнозвісна Чорнобаївка. Про це 14 вересня голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко заявив в ефірі телемарафону.

Вчора був деокупований населений пункт Киселівка, який знаходиться в безпосередній близькості до самого обласного центру. Єдиний населений пункт, що розділяє на сьогоднішній день українську армію місто Херсон, це знаменита Чорнобаївка, — розповів він.

Голова облради додав, що 13 вересня на Карантинному острові в Херсоні були сильні вибухи внаслідок «ювелірного влучання по місцю проживання і концентрації росіян». Крім того, удари по окупантах були завдані у Новій Каховці, Голій Пристані та інших містах.

Нагадаємо, українське військове командування заявляло, що Херсонська область перебуває майже під повним вогневим контролем ЗСУ. Також Сили оборони володіють повною інформацією про логістичні маршрути й перекидання ворогом озброєння і техніки на південному фронті.