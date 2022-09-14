Зеленський прокоментував вибухи в Кривому Розі. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n174765-zelenskyy-prokomentuvav-raketnyy-udar-po-kryvomu-rogu.html

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Ракетний удар по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області прокоментував президент України.

Окупанти спрямували ракети по гідротехнічних спорудах. Це була спроба затопити Кривий Ріг. Країна-терорист продовжує воювати проти мирного населення. Про це заявив Володимир Зеленський, передає прес-служба глави держави.

Все, що можуть окупанти, — це посіяти паніку, створити надзвичайну ситуацію, спробувати залишити людей без світла, тепла, води та їжі. Чи зможе це нас зламати? Аж ніяк. Чи чекатиме на них справедлива відповідь і відплата? Безперечно, так, — наголосив президент.

Тим часом керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що після ракетної атаки в місті виникли проблеми з водопостачанням, оскільки окупанти завдали удару по одному з об'єктів гідравлічної інфраструктури міста. Влада обіцяє оперативно вирішити проблеми з водою.

А очільник Криворізької районної державної адміністрації Євген Ситниченко відзначив, що ворог ракетами вдарив у підприємство критичної інфраструктури. За його словами, є часткові пошкодження, але всі служби вже працюють над усуненням пошкоджень.

Нагадаємо, 14 вересня з російського бомбардувальника Ту-95МС по місту Кривий Ріг було випущено вісім ракет. Місцеві пабліки повідомляли, що ймовірно, ракети пошкодили насосну станцію. Деякі ЗМІ писали, що в річці Інгулець почав підійматися рівень води.