Загарбники намагаються евакуювати свою ППО. Фото:

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Ракурс

Окупанти намагаються вивезти ще вцілілі системи протиповітряної оборони вглиб окупованих територій або в росію.

Так, в ніч з 11 на 12 вересня, в Луганській області були помічені колони з комплексами С-300 та «Бук», що рухалися з населеного пункту Лутугине у напрямку російсько-українського кордону. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 14 вересня.

Для збереження окремих зразків військової техніки командування підрозділів протиповітряної оборони ворога намагається організувати евакуацію систем протиповітряної оборони вглиб тимчасово захоплених територій та на територію російської федерації, — йдеться в повідомленні.

Також у Генштабі додали, що через останні події на фронті окупанти мають вкрай низький морально-психологічний стан. Російське командування погрозами відправляє на передову підопічних. Це стало наслідком того, що до 50 мобілізованих військовослужбовців окупаційних військ з Горлівки написали рапорти про відмову від подальшої участі у бойових діях.

Нагадаємо, в окупованому російською федерацією Луганську почали бунтувати мобілізовані, які втечею врятувалися з Харківської області. Ці «бійці» не хочуть воювати на Донецькому напрямку за так звану Донецьку народну республіку.